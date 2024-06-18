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رياضة

منتخبات مرشحة للفوز بلقب كوبا أميركا 2024.. من هم؟

Lebanon 24
18-06-2024 | 01:38
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أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كوبا أميركا 2024 في الولايات المتحدة الأميركية، ويتوقع الخبراء هيمنة منتخبات محددة على المنافسة من أجل التتويج بلقب البطولة، يتقدمها عملاقا القارة: الأرجنتين حاملة اللقب، والبرازيل الساعية لاستعادة مجدها.
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فريقا التانغو والسامبا يعتمدان على تألق نجميهما ليونيل ميسي وفينيسيوس جونيور، اللذين يُقدمان مستويات استثنائية مع أنديتهما، ولكن لا ينبغي الاستهانة بقدرات منتخبات أخرى قوية تسعى لخطف اللقب، مثل أوروغواي، حاملة لقب كأس العالم مرتين، والولايات المتحدة الأميركية التي تستعد للمشاركة في بطولة كوبا أميركا 2024، والتي تُعد بمثابة فرصة ذهبية لنجومها الشباب الصاعدين لإثبات قدراتهم وكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم الأميركية، بالإضافة الى المكسيك التي تخوض مرحلة إعادة بناء جديدة مع المدرب جايمي "جيمي" لوزانو على رأس دفة المنتخب، بعد رحيل المدرب السابق ميغيل هيريرا. (WIN WIN)
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