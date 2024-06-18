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رياضة

"وزيرة السعادة" تقرر عدم المشاركة في أولمبياد باريس

Lebanon 24
18-06-2024 | 03:47
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قررت لاعبة التنس التونسية والمصنفة عاشرة عالميًّا أنس جابر عدم المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وتقام دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الممتدة ما بين 26 تموز حتى  11 آب المقبلين.
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وكتبت "وزيرة السعادة" كما تلقب في تونس على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": ''بعد التشاور مع فريقي الطبي بشأن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، اعتبرنا أن التغيير السريع للأراضي من شأنه أن يعرض ركبتي للخطر، ويعرض بقية موسمي للخطر".
 
 
وأضافت أنس جابر: "لسوء الحظ، لن أتمكن من المشاركة في أولمبياد باريس 2024. لطالما أحببت تمثيل بلدي في أي مسابقة، ومع ذلك، يجب أن أستمع إلى جسدي وأتبع نصيحة فريقي الطبي. أتمنى لزملائي في الفريق الأفضل في الألعاب، وسأكون أكبر داعمة لهم".
 
 
ومن جهة أخرى، تخوض أنس جابر هذا الأسبوع بطولة برلين للتنس ذات 500 نقطة التي تقام على ملاعب معشبة، بمجموع جوائز مالية قدرها 823 ألف دولار.

وستستهل المصنفة العاشرة عالميًّا مشوارها اليوم الثلاثاء بملاقاة الصينية وانغ كزينيو المصنفة 40 عالميًّا، والصاعدة من دور التصفيات التمهيدي. (win win)
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