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رياضة

في ملعب تشلسي.. مانشستر سيتي يبدأ دفاعه عن لقب البريميرليغ

Lebanon 24
18-06-2024 | 07:30
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قالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن مانشستر سيتي سيستهل حملة الدفاع عن لقبه الخامس على التوالي برحلة إلى ستامفورد بريدج لمواجهة تشلسي في 18 آب المقبل.

وسيواجه إنزو ماريسكا، مدرب تشلسي الجديد، فريقا مألوفا نظرا لأنه سبق له مساعدة بيب غوارديولا خلال موسم فوز الفريق بالثلاثية كما قام أيضا بتدريب فريق الشباب في مانشستر سيتي.
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ويستضيف مانشستر يونايتد، الفائز بكأس الاتحاد الإنكليزي، فولهام في أول مباراة بالموسم يوم 16 آب بينما يستضيف أرسنال وصيف بطل الدوري الموسم الماضي ولفرهامبتون واندرارز في أول مباراة له يوم 17 آب. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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