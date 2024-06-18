28
o
بيروت
34
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
35
o
زحلة
36
o
بعلبك
34
o
بشري
30
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
في ملعب تشلسي.. مانشستر سيتي يبدأ دفاعه عن لقب البريميرليغ
Lebanon 24
18-06-2024
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن مانشستر سيتي سيستهل حملة الدفاع عن لقبه الخامس على التوالي برحلة إلى ستامفورد بريدج لمواجهة تشلسي في 18 آب المقبل.
وسيواجه إنزو ماريسكا، مدرب تشلسي الجديد، فريقا مألوفا نظرا لأنه سبق له مساعدة بيب غوارديولا خلال موسم فوز الفريق بالثلاثية كما قام أيضا بتدريب فريق الشباب في مانشستر سيتي.
Advertisement
ويستضيف مانشستر يونايتد، الفائز بكأس الاتحاد الإنكليزي، فولهام في أول مباراة بالموسم يوم 16 آب بينما يستضيف أرسنال وصيف بطل الدوري الموسم الماضي ولفرهامبتون واندرارز في أول مباراة له يوم 17 آب. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة بـ25 دولاراً "مش عالبال".. من سيدفعها؟
Lebanon 24
فاتورة بـ25 دولاراً "مش عالبال".. من سيدفعها؟
15:39 | 2024-06-17
17/06/2024 03:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"زحف عسكريّ نحو لبنان" من خارج تل أبيب.. تقريرٌ اسرائيلي بمعطيات مثيرة!
Lebanon 24
"زحف عسكريّ نحو لبنان" من خارج تل أبيب.. تقريرٌ اسرائيلي بمعطيات مثيرة!
15:30 | 2024-06-17
17/06/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أماكن قد تقصفها إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يحدّدها!
Lebanon 24
أماكن قد تقصفها إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يحدّدها!
12:00 | 2024-06-17
17/06/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 أشهر.. هذا ما سيحصل بين لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
بعد 3 أشهر.. هذا ما سيحصل بين لبنان وإسرائيل
16:29 | 2024-06-17
17/06/2024 04:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار.. إليكم بالصور ما كانت تخبئه إحدى المسافرات في حقيبتها
Lebanon 24
في المطار.. إليكم بالصور ما كانت تخبئه إحدى المسافرات في حقيبتها
06:35 | 2024-06-18
18/06/2024 06:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:30 | 2024-06-18
تصريحات جديدة من رئيس الاتحاد الفرنسي عن إصابة مبابي.. هذا ما قاله
04:30 | 2024-06-18
"يا فرحة ما تمّت".. رعب في فرنسا و"ريال مدريد" بعد إصابة مبابي فكم سيغيب؟
03:47 | 2024-06-18
"وزيرة السعادة" تقرر عدم المشاركة في أولمبياد باريس
01:38 | 2024-06-18
منتخبات مرشحة للفوز بلقب كوبا أميركا 2024.. من هم؟
00:15 | 2024-06-18
موقف مفاجئ.. الشرطة تداهم هالاند خلال إجازته فما القصة؟
23:00 | 2024-06-17
البرتغال تراهن على "الدون".. دياز: يجعل كل شيء ممكناً
فيديو
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
18/06/2024 17:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبأ باندلاع حرب عالمية ثالثة غداً الثلاثاء.. تعرفوا إلى "نوستراداموس الجديد"
Lebanon 24
تنبأ باندلاع حرب عالمية ثالثة غداً الثلاثاء.. تعرفوا إلى "نوستراداموس الجديد"
02:18 | 2024-06-17
18/06/2024 17:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
18/06/2024 17:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24