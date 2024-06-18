تصريحات جديدة من رئيس الاتحاد الفرنسي عن إصابة مبابي.. هذا ما قاله

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وقال ديالو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "كانت الأخبار مطمئنة إلى حد ما بشأن حالة مبابي، لا حاجة لإجراء عملية جراحية على المدى القصير".وأردف: "أما بالنسبة لمشاركته في باقي البطولة، فمن السابق لأوانه إعطاء جدول زمني لعودته".وأضاف: "أعتقد أنه تم إجراء عدد من الفحوصات لمعرفة حالة أنف مبابي. وقد توصلوا إلى استنتاجات سريعة".واختتم: "لقد قاموا بالحد من العواقب منذ مساء أمس. لن يحتاج عملية جراحية، لكننا ننتظر التطورات لمعرفة ظروف مشاركة مبابي في البطولة".