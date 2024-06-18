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رياضة

تصريحات جديدة من رئيس الاتحاد الفرنسي عن إصابة مبابي.. هذا ما قاله

Lebanon 24
18-06-2024 | 10:30
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تحدث فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن حالة كيليان مبابي، نجم منتخب الديوك.
 
وقال ديالو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "كانت الأخبار مطمئنة إلى حد ما بشأن حالة مبابي، لا حاجة لإجراء عملية جراحية على المدى القصير".
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وأردف: "أما بالنسبة لمشاركته في باقي البطولة، فمن السابق لأوانه إعطاء جدول زمني لعودته".

وأضاف: "أعتقد أنه تم إجراء عدد من الفحوصات لمعرفة حالة أنف مبابي. وقد توصلوا إلى استنتاجات سريعة".

واختتم: "لقد قاموا بالحد من العواقب منذ مساء أمس. لن يحتاج عملية جراحية، لكننا ننتظر التطورات لمعرفة ظروف مشاركة مبابي في البطولة".
 
وأصيب مبابي بكسر في الأنف بعد اصطدامه بالمدافع النمساوي كيفن دانسو خلال المباراة التي انتهت بفوز فرنسا 1-0، أمس الاثنين، في مستهل مواجهاتهم في يورو 2024. (كووورة)
 
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