مدرب الزمالك "يثير ضجة" بعد دفعه للحكم

أثار البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، ضجة كبيرة، بعد دفعه للحكم، خلال مباراته أمام ضيفه المصري، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

وبدأت الواقعة في الدقيقة 73، عندما احتسب الحكم أحمد الغندور ركلة جزاء لصالح الزمالك، وانبرى اللاعب أحمد سيد "زيزو" لتنفيذ الركلة، لكن كرته ارتطمت بالعارضة ثم ارتطمت بالأرض، وحينها اعتقد أفراد الزمالك أن الكرة تجاوزت خط المرمى عند ارتطامها بالأرض، إلا أن الغندور لم يحتسب أي شيء لصالح صاحب الأرض والضيافة.

وانفعل غوميز غضبا على الحكم الرابع، عاطف حسين، قبل أن يقوم بدفعه.

وقال غوميز عقب خسارة الزمالك أمام ضيفه المصري (1-2) خلال حديثه مع قناة "OnTime Sports" المصرية، إن الحكم أحمد الغندور "تغاضى عن احتساب الهدف"، وأضاف أن الكرة "تجاوزت خط المرمى بكامل محيطها".

كما أصدر فريق "الفارس الأبيض" بيانا، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، قال من خلاله إنه يطالب بإيقاف حكم الساحة، الغندور، وحكم تقنية الـ"VAR"، ومنعهما من قيادة أي مباراة للفريق في المرحلة المقبلة، بسبب "مخالفات تحكيمية صارخة قد تسببت في تغيير نتيجة المباراة". (روسيا اليوم)