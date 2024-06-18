Advertisement

رياضة

مدرب الزمالك "يثير ضجة" بعد دفعه للحكم

Lebanon 24
18-06-2024 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1213219-638543350706468768.jpg
Doc-P-1213219-638543350706468768.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أثار البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، ضجة كبيرة، بعد دفعه للحكم، خلال مباراته أمام ضيفه المصري، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

 وبدأت الواقعة في الدقيقة 73، عندما احتسب الحكم أحمد الغندور ركلة جزاء لصالح الزمالك، وانبرى اللاعب أحمد سيد "زيزو" لتنفيذ الركلة، لكن كرته ارتطمت بالعارضة ثم ارتطمت بالأرض، وحينها اعتقد أفراد الزمالك أن الكرة تجاوزت خط المرمى عند ارتطامها بالأرض، إلا أن الغندور لم يحتسب أي شيء لصالح صاحب الأرض والضيافة.

 وانفعل غوميز غضبا على الحكم الرابع، عاطف حسين، قبل أن يقوم بدفعه.

 وقال غوميز عقب خسارة الزمالك أمام ضيفه المصري (1-2) خلال حديثه مع قناة "OnTime Sports" المصرية، إن الحكم أحمد الغندور "تغاضى عن احتساب الهدف"، وأضاف أن الكرة "تجاوزت خط المرمى بكامل محيطها".

 كما أصدر فريق "الفارس الأبيض" بيانا، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، قال من خلاله إنه يطالب بإيقاف حكم الساحة، الغندور، وحكم تقنية الـ"VAR"، ومنعهما من قيادة أي مباراة للفريق في المرحلة المقبلة، بسبب "مخالفات تحكيمية صارخة قد تسببت في تغيير نتيجة المباراة". (روسيا اليوم)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2024-06-18
10:30 | 2024-06-18
07:30 | 2024-06-18
04:30 | 2024-06-18
03:47 | 2024-06-18
01:38 | 2024-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24