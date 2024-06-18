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رياضة

معركة بين جماهير تركيا وجورجيا (فيديو)

Lebanon 24
18-06-2024 | 15:00
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اندلعت اشتباكات بين جماهير منتخبي تركيا وجورجيا قبل المباراة بينهما الثلاثاء، في مستهل مشوارهما ضمن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024"، المقامة في ألمانيا.

 وتراشق مشجعو منتخبي تركيا وجورجيا بقوارير المياه وغيرها من المواد إضافة إلى تشابك بالأيدي بين بعضهم في المنطقة الفاصلة في مدرجات ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند، وذلك في الدقائق التي سبقت المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة (F) لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

 واستمرت الاشتباكات لدقائق قبل أن تتدخل الشرطة وتفض التجمعات وتعيد الجماهير إلى أماكنها في المدرجات من جديد.

(روسيا اليوم)
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