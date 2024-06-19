29
o
بيروت
34
o
طرابلس
28
o
صور
33
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
38
o
زحلة
39
o
بعلبك
34
o
بشري
30
o
بيت الدين
38
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
صفقات عديدة تنهال على مبابي بعد كسر أنفه!
Lebanon 24
19-06-2024
|
02:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
انهالت العروض على النجم الفرنسي كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا، بعد إصابته بكسر في الأنف، خلال مواجهة النمسا مساء الإثنين في بطولة يورو 2024.
وكشف مراسل قناة TF1 الفرنسية أن مبابي تلقى عدة عروض من شركات كثيرة مهتمة بتصميم القناع الطبي الذي سيرتديه في المباريات.
Advertisement
وأثبتت الفحوصات الطبية أن كيليان (25 عاما) لا يحتاج للتدخل الجراحي بعد إصابته العنيفة نتيجة الاصطدام بالكتف الأيسر للمدافع النمساوي كيفن دانسو.
وتأكد غياب المهاجم الفرنسي المنضم حديثا لصفوف ريال مدريد عن المباراة المرتقبة أمام هولندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة.
ويسابق كيليان مبابي الزمن للحاق بصفوف المنتخب الفرنسي ساعيا للفوز باللقب الأوروبي في مشاركته الثانية بعدما اكتفى بالخروج من دور ال16 في البطولة الماضية عام 2021 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام سويسرا. (كووورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيدا عن الإعلام... من هو الشخص الذي التقاه هوكشتاين في لبنان وماذا قال له؟
Lebanon 24
بعيدا عن الإعلام... من هو الشخص الذي التقاه هوكشتاين في لبنان وماذا قال له؟
13:38 | 2024-06-18
18/06/2024 01:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق داخل منزل... وعائلة تُحاصرها النيران
Lebanon 24
حريق داخل منزل... وعائلة تُحاصرها النيران
15:04 | 2024-06-18
18/06/2024 03:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران حذّرت حزب الله.. تقرير اسرائيلي يتحدث عن اغتيال نصرالله: "نعرف موقعك"
Lebanon 24
ايران حذّرت حزب الله.. تقرير اسرائيلي يتحدث عن اغتيال نصرالله: "نعرف موقعك"
08:00 | 2024-06-18
18/06/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف فنان معروف جدّاً... كان يقود سيارته وهو بحالة سكر
Lebanon 24
توقيف فنان معروف جدّاً... كان يقود سيارته وهو بحالة سكر
13:46 | 2024-06-18
18/06/2024 01:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" حدّد 3 أنواع من الأهداف الإسرائيليّة في فيديو "هدهد".. ما هي؟
Lebanon 24
"حزب الله" حدّد 3 أنواع من الأهداف الإسرائيليّة في فيديو "هدهد".. ما هي؟
13:30 | 2024-06-18
18/06/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:06 | 2024-06-19
شبيه بما جرى في موسكو.. تحذير من هجوم إرهابي خلال "يورو 2024"
04:30 | 2024-06-19
اشتباكات عنيفة في "يورو 2024".. وحل ألماني للشغب: الحشيش بدلا من تناول الخمر؟!
00:19 | 2024-06-19
في كأس أمم أوروبا.. رونالدو يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا
23:00 | 2024-06-18
الروسية لاغنو تخطف ذهبية الشطرنج السريع
15:00 | 2024-06-18
معركة بين جماهير تركيا وجورجيا (فيديو)
12:30 | 2024-06-18
مدرب الزمالك "يثير ضجة" بعد دفعه للحكم
فيديو
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
19/06/2024 14:14:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
19/06/2024 14:14:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
19/06/2024 14:14:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24