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رياضة

صفقات عديدة تنهال على مبابي بعد كسر أنفه!

Lebanon 24
19-06-2024 | 02:19
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انهالت العروض على النجم الفرنسي كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا، بعد إصابته بكسر في الأنف، خلال مواجهة النمسا مساء الإثنين في بطولة يورو 2024.

وكشف مراسل قناة TF1 الفرنسية أن مبابي تلقى عدة عروض من شركات كثيرة مهتمة بتصميم القناع الطبي الذي سيرتديه في المباريات.
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وأثبتت الفحوصات الطبية أن كيليان (25 عاما) لا يحتاج للتدخل الجراحي بعد إصابته العنيفة نتيجة الاصطدام بالكتف الأيسر للمدافع النمساوي كيفن دانسو.

وتأكد غياب المهاجم الفرنسي المنضم حديثا لصفوف ريال مدريد عن المباراة المرتقبة أمام هولندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة.

ويسابق كيليان مبابي الزمن للحاق بصفوف المنتخب الفرنسي ساعيا للفوز باللقب الأوروبي في مشاركته الثانية بعدما اكتفى بالخروج من دور ال16 في البطولة الماضية عام 2021 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام سويسرا. (كووورة)
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