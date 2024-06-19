اشتباكات عنيفة في "يورو 2024".. وحل ألماني للشغب: الحشيش بدلا من تناول الخمر؟!

لطالما عُرف عن كأس أوروبا مشاجراته الدامية بين المشجعين داخل الملعب وخارجه. وفي النسخة الحالية بألمانيا 2024، خيّمت أعمال الشغب والعنف على البطولة التي انطلقت قبل أيام قليلة وتستمر حتى 14 تموز، بالرغم من كافة التدابير التي اتخذت وكان يُعتقد أنها كافية، إلا أن الشغب وقع فعلًا في الأراضي الألمانية، ما دفع السلطات للتدخل.

مباراة ألبانيا وإيطاليا

وفي اليوم الثاني للبطولة أي يوم السبت، أشعلت جماهير ألبانيا ألعابًا نارية خلال المباراة التي انتهت بفوز إيطاليا بهدفين لهدف في دورتموند، وألقت بعض الأجسام على أرض الملعب. كما رفع المشجعون الألبان رسائل غير لائقة، الى جانب اقتحام مشجع أرضية الملعب خلال الشوط الثاني من المباراة.

هذا التصرّف لم تسكت عنه اللجنة التأديبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اذ فرضت غرامة على الاتحاد الألباني لكرة القدم بقيمة 37 ألفًا و375 يورو، نتيجة الأحداث التي وقعت في تلك الليلة.

وجاءت العقوبة التي فُرِضت على ألبانيا، بعد ساعات من العقوبة المفروضة على جماهير منتخب كرواتيا بقيمة نحو 88 ألف يورو، بسبب إلقاء أكواب بلاستيكية (63 ألف و875 يورو) وإشعال ألعاب نارية خلال المباراة (24 ألف يورو).

معركة تجمع جماهير البانيا ضد صربيا بتواجد الجماهير الانجليزية



pic.twitter.com/4LNnkI2aMX — مالك عدنان يوسف (@Malik_Alyousef) June 16, 2024

شغب بين جماهير انكلترا وصربيا

كما شهدت البطولة التي تستضيفها ألمانيا في نسختها السابعة عشرة، أعمال شغب وعنف بين جمهوري صربيا وإنكلترا في مدينة غيلسنكيرشن، حيث تم اعتقال سبعة أشخاص من الجماهير الصربية بعد مشاجرة على شرفة أحد المطاعم، وقعت قبل خمس ساعات من اللقاء الكروي. وقد أسفرت تلك المشاجرة عن إصابة ضابط شرطة ألماني وعدد من الجماهير بجروح.

وكان القلق يساور الشرطة الألمانية حتى قبل البطولة، وتحديدًا منذ سحب القرعة الخاصة بنهائيات يورو 2024، حيث يمتلك الجمهوران سجلًا عنيفًا في الأحداث التي وقعت خلال مبارياتهما وقبلها .

England and Serbia fans clashing in the streets of Gelsenkirchen.



😨 pic.twitter.com/SljpQLySRU — Football Away Days (@FBAwayDays) June 16, 2024

عراك بين مشجعي تركيا وجورجيا

واستمرّت شجارات اليورو لتصل إلى عراك بين مشجعي تركيا وجورجيا في المدرجات، ووقع ذلك قبل انطلاق المباراة الافتتاحية لمنتخبي بلديهما في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024. واستمر شجار الجمهور لنحو نصف ساعة، وقد اضطر رجال الأمن للتدخل لفض الاشتباك، قبل أن يعاود الشجار مجددًا عدة مرات، حيث اشتبك المشجعون على حدود الجدار الحديدي الفاصل بين مدرجات جورجيا ومدرجات تركيا.

Turkey and Georgia fans going at it! 🇹🇷🇬🇪👊 pic.twitter.com/hnbic3SyPn — Football Fights (@footbalIfights) June 18, 2024

حل ألماني "غريب"

وبعد تلك الأحداث المؤسفة، وخصوصًا بعد ما حصل بين جمهوري صربيا وانكلترا بسبب الكحول، منعت السلطات الألمانية جماهير بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، من تناول الخمر أثناء تواجدهم في الساحات لحضور مباريات "يورو 2024"، سامحة لهم بتدخين الحشيش بدلا منه، حيث ترى أن هناك اختلافا كبيرا بين تناول الحشيش وشرب الكحول، إذ إن الأول يجعل الشخص أكثر هدوءاً، بينما الثاني يؤدي إلى العدوانية.

وكانت ألمانيا قد قننت تدخين الحشيش قبل شهرين فقط من انطلاقة يورو 2024، ومع ذلك سيتمكن المشجعون من تدخين الحشيش، ولكن ليس داخل الملعب أو مناطق المشجعين أو الحانات أو ساحات المدينة.