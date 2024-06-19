"أنف مبابي".. هذا آخر ما كشفه منتخب فرنسا عن الإصابة المقلقة





وتعرض مبابي لإصابة في أنفه، خلال المباراة الافتتاحية لمنتخب الديوك في بطولة كأس أوروبا (يورو 2024) أمام النمسا، الإثنين.

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وسيتعين على المهاجم المنتقل حديثا إلى ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا، وضع قناع على وجهه في حال استكمل مشاركته في البطولة. أصبح مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي في حال "أفضل قليلا"، حسبما قال زميله وليام صليبا، الأربعاء، قبل خضوعه لمزيد من الفحوص.وتعرض مبابي لإصابة في أنفه، خلال المباراة الافتتاحية لمنتخب الديوك في بطولة كأس أوروبا (يورو 2024) أمام النمسا، الإثنين.وسيتعين على المهاجم المنتقل حديثا إلى ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا، وضع قناع على وجهه في حال استكمل مشاركته في البطولة.

وقال صليبا خلال مؤتمر صحفي في بادربورن، الأربعاء: "رأيت مبابي هذا الصباح، لقد كان أفضل قليلا".



وأضاف: "أعتقد أنه كان في الخارج لإجراء مزيد من الفحوص. لا أعرف المزيد. لكن عندما رأيته هذا الصباح كان أفضل قليلا". (سكاي نيوز عربية)