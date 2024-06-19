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رياضة

بروكسل ترفض استضافة منتخب إسرائيل لـ "أسباب أمنية"

Lebanon 24
19-06-2024 | 12:10
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رفضت مدينة بروكسل، الأربعاء، استضافة مباراة كرة قدم بين بلجيكا وإسرائيل، بسبب مخاوف أمنية إثر التوترات المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

 واعتبرت بلدية بروكسل أنه "من المستحيل" استضافة مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، المقررة في السادس من أيلول المقبل.

 وقالت في بيان "إقامة مثل هذه المباراة في عاصمتنا، في هذه الفترة المضطربة بشكل خاص، سيؤدي بلا شك إلى إثارة مظاهرات كبيرة ومظاهرات مضادة، مما يعرض سلامة المتفرجين واللاعبين وسكان بروكسل وأيضا قوات شرطتنا إلى الخطر". (سكاي نيوز)

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