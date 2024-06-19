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رياضة

ألبانيا تنتزع تعادلا قاتلا من كرواتيا في يورو 2024

Lebanon 24
19-06-2024 | 23:00
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خرج منتخب كرواتيا بتعادل بطعم الهزيمة من مباراته أمام نظيره الألباني (2-2) التي جمعتهما الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

 فاجأ اللاعب الألباني كازيم لاسي الجميع بهدف مبكر سجله في مرمى كرواتيا بعد مرور 11 دقيقة فقط من انطلاق صفارة البداية.

ولكن المنتخب الكرواتي رد بهدفين متتاليين، الأول أحرزه مهاجمه أندريج كراماريتش في الدقيقة 74، بينما جاء الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الألباني كلاوس غجاسولا في الدقيقة 76 خطأ في مرماه.

 وعاد كلاوس غجاسولا ليكفر عن ذنبه بتسجيله هدف التعادل هذه المرة لبلاده، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "فولكسبارك – Volksparkstadion".

 واكتفى المنتخب الكرواتي بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل الذي يعد بمثابة الهزيمة، وذلك بعد أن كان قد بدأ غمار "يورو 2024" بهزيمة ساحقة أمام نظيره الإسباني بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.

كما لن يخدم هذا التعادل المنتخب الألباني أيضا، الذي هو خسر الآخر مواجهته الأولى امام نظيره الإيطالي، حامل اللقب، (1-2)، يوم السبت الماضي أيضا، على ملعب "سيغنال ايدونا بارك - Signal Iduna Park" بمدينة دورتموند. (روسيا اليوم)

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