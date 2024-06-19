منتخب المانيا يحقق فوزاً ثميناً على المجر

تغلب منتخب المانيا علي نظيره منتخب المجر بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأربعاء بملعب راين نيكار ارينا في منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا المانيا 2024.

وأصبح تأهل الألمان أمرا محتوما في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي سويسرا و اسكتلندا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب المانيا بهدف نظيف سجله جمال موسيالا في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني احرز الكاي جوندوجان الهدف الثاني في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة حصد منتخب المانيا ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.