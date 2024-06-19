Advertisement

رياضة

منتخب المانيا يحقق فوزاً ثميناً على المجر

Lebanon 24
19-06-2024 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1213700-638544286646157731.jpg
Doc-P-1213700-638544286646157731.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تغلب منتخب المانيا علي نظيره منتخب المجر بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأربعاء بملعب راين نيكار ارينا في منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا المانيا 2024.

 وأصبح تأهل الألمان أمرا محتوما في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي سويسرا و اسكتلندا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب المانيا بهدف نظيف سجله جمال موسيالا في الدقيقة 21.

 وفي الشوط الثاني احرز الكاي جوندوجان الهدف الثاني في الدقيقة 66.

 بهذه النتيجة حصد منتخب المانيا ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

 
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:10 | 2024-06-19
10:03 | 2024-06-19
07:06 | 2024-06-19
04:30 | 2024-06-19
02:19 | 2024-06-19
00:19 | 2024-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24