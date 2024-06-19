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رياضة
كما فعل مع مبابي.. ريال مدريد يمنع مشاركة إبراهيم دياز في الأولمبياد
Lebanon 24
19-06-2024
|
23:55
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حسم ريال مدريد الإسباني، موقفه بصورة نهائية من مشاركة مهاجمه المغربي إبراهيم دياز مع "أسود الأطلس" في منافسات دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيمنع إبراهيم دياز من المشاركة مع منتخب المغرب في أولمبياد باريس 2024، تمامًا كما فعل مع الوافد الفرنسي الجديد كيليان مبابي.
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وأبلغ ريال مدريد بالفعل المهاجم المغربي بعدم الموافقة على طلب المشاركة في أولمبياد باريس 2024، خاصة أن الصيف الحالي يبدو مزدحمًا للغاية مع بدء منافسات يورو 2024 وقرب انطلاق كوبا أميركا، مما يعني دخول النادي الملكي التحضيرات بقائمة تضم 18 لاعبًا فقط.
وناقش ريال مدريد مستقبل إبراهيم دياز، معللًا قراره بتوقع لعب المهاجم المغربي دورًا هامًا بداية الموسم المقبل، مما يجعل فكرة التخلي عنه لصالح المنتخب المغربي في أولمبياد باريس 2024 أمرًا مرفوضًا.
وقد بدا إبراهيم دياز متفهمًا قرار ريال مدريد القاضي بمنعه من المشاركة في أولمبياد باريس، خاصة بعد حصول المهاجم المغربي على وعود بلعب دور كبير في السوبر الأوروبي الذي سيجمع بين النادي الملكي وأتالانتا الإيطالي في 14 آب المقبل.
من ناحيته، لا يبدو الاتحاد المغربي في طريقه إلى الاستسلام، إذ سيسعى مسؤولوه إلى التقدم بطلب جديد إلى ريال مدريد، سعيًا وراء إقناعه بالتخلي عن إبراهيم دياز، على غرار الأندية الإسبانية الأخرى التي تركت نجومها المغاربة تشارك في الأولمبياد. (win win)
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