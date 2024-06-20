عاد لتدريبات منتخبه.. كيف أصبح شكل كيليان مبابي بعد كسر أنفه؟

عاد كيليان مبابي إلى تدريبات المنتخب الفرنسي الأربعاء، بعدما غاب عنها بسبب إصابته الإثنين الماضي خلال مباراة النمسا لحساب الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا.



وظهر كيليان مبابي اليوم، في تدريبات المنتخب الفرنسي وهو يتدرب على انفراد، كما أظهرت كاميرات قناة "rmc sport" لاعب ريال مدريد الجديد وهو يتبادل أطراف الحديث مع مدربه ديدييه ديشامب، حيث بدا اللاعب متحمسًا للعب، لكنه يعجز عن ضرب الكرة بالرأس، بسبب إصابته.

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