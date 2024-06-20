28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
عاد لتدريبات منتخبه.. كيف أصبح شكل كيليان مبابي بعد كسر أنفه؟
Lebanon 24
20-06-2024
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد كيليان مبابي إلى تدريبات المنتخب الفرنسي الأربعاء، بعدما غاب عنها بسبب إصابته الإثنين الماضي خلال مباراة النمسا لحساب الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا.
وظهر كيليان مبابي اليوم، في تدريبات المنتخب الفرنسي وهو يتدرب على انفراد، كما أظهرت كاميرات قناة "rmc sport" لاعب ريال مدريد الجديد وهو يتبادل أطراف الحديث مع مدربه ديدييه ديشامب، حيث بدا اللاعب متحمسًا للعب، لكنه يعجز عن ضرب الكرة بالرأس، بسبب إصابته.
Advertisement
وشارك مبابي في تدريبات "الديوك" دون ارتداء أي قناع واقٍ، لكنه ظهر وهو يضع شريطًا طبيًا صغيرًا على أنفه، وذلك ما يضفي الغموض حول إمكانية خضوعه لعملية جراحية في الوقت الحالي، أو تأجيلها لما بعد اليورو.
ولا تزال إدارة منتخب فرنسا تبحث عن قناع خاص لتغطية وجه مبابي، الذي بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية من غير المتوقع مشاركته ضد هولندا الجمعة. (win win)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حصل معها غير متوّقع.. مُقدّمة برامج لبنانيّة أوقفت التصوير ماذا فعل زوجها؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما حصل معها غير متوّقع.. مُقدّمة برامج لبنانيّة أوقفت التصوير ماذا فعل زوجها؟ (فيديو)
07:12 | 2024-06-19
19/06/2024 07:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم غاضبة جدّاً... لمن قالت "ان شاء الله بتموت على البطيء؟"
Lebanon 24
نادين نجيم غاضبة جدّاً... لمن قالت "ان شاء الله بتموت على البطيء؟"
10:43 | 2024-06-19
19/06/2024 10:43:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٍ بريطاني يكشف ما قد يشهده لبنان.. تفاصيل مهمة جداً!
Lebanon 24
تقريرٍ بريطاني يكشف ما قد يشهده لبنان.. تفاصيل مهمة جداً!
16:15 | 2024-06-19
19/06/2024 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل عليه عناصر "قوى الأمن"
Lebanon 24
هذا ما سيحصل عليه عناصر "قوى الأمن"
15:22 | 2024-06-19
19/06/2024 03:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تفعل إسرائيل في قبرص ولماذا هدّدها نصرالله؟ تفاصيل تُجيب
Lebanon 24
ماذا تفعل إسرائيل في قبرص ولماذا هدّدها نصرالله؟ تفاصيل تُجيب
14:15 | 2024-06-19
19/06/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:30 | 2024-06-20
كوبا أميركا 2024 تنطلق غدًا: هذه المنتخبات المشاركة وموعد الافتتاح
03:42 | 2024-06-20
ريال مدريد يتفق مع صفقة جديدة.. تفاصيل تكشف من هي!
23:55 | 2024-06-19
كما فعل مع مبابي.. ريال مدريد يمنع مشاركة إبراهيم دياز في الأولمبياد
23:00 | 2024-06-19
ألبانيا تنتزع تعادلا قاتلا من كرواتيا في يورو 2024
14:30 | 2024-06-19
منتخب المانيا يحقق فوزاً ثميناً على المجر
12:10 | 2024-06-19
بروكسل ترفض استضافة منتخب إسرائيل لـ "أسباب أمنية"
فيديو
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
20/06/2024 13:48:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
20/06/2024 13:48:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
20/06/2024 13:48:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24