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رياضة

عاد لتدريبات منتخبه.. كيف أصبح شكل كيليان مبابي بعد كسر أنفه؟

Lebanon 24
20-06-2024 | 01:30
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عاد كيليان مبابي إلى تدريبات المنتخب الفرنسي الأربعاء، بعدما غاب عنها بسبب إصابته الإثنين الماضي خلال مباراة النمسا لحساب الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا.

وظهر كيليان مبابي اليوم، في تدريبات المنتخب الفرنسي وهو يتدرب على انفراد، كما أظهرت كاميرات قناة "rmc sport" لاعب ريال مدريد الجديد وهو يتبادل أطراف الحديث مع مدربه ديدييه ديشامب، حيث بدا اللاعب متحمسًا للعب، لكنه يعجز عن ضرب الكرة بالرأس، بسبب إصابته.
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كيليان مبابي


وشارك مبابي في تدريبات "الديوك" دون ارتداء أي قناع واقٍ، لكنه ظهر وهو يضع شريطًا طبيًا صغيرًا على أنفه، وذلك ما يضفي الغموض حول إمكانية خضوعه لعملية جراحية في الوقت الحالي، أو تأجيلها لما بعد اليورو.

ولا تزال إدارة منتخب فرنسا تبحث عن قناع خاص لتغطية وجه مبابي، الذي بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية من غير المتوقع مشاركته ضد هولندا الجمعة. (win win)
 
كيليان مبابي
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