كوبا أميركا 2024 تنطلق غدًا: هذه المنتخبات المشاركة وموعد الافتتاح

يترقب عشاق كرة القدم في العالم بشكل عام، وأميركا اللاتينية بشكل خاص، انطلاق منافسات النسخة الثامنة والأربعين لبطولة كوبا أميركا العريقة فجر غد الجمعة.

وتستضيف الولايات المتحدة البطولة للمرّة الثانية، بعدما سبق لها استضافة النسخة المئوية لكوبا أميركا في عام 2016، التي انتهت بتتويج منتخب تشيلي باللقب على حساب الأرجنتين بركلات الترجيح.

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وكان من المفترض أن تقام النسخة الحالية من كوبا أميركا في الإكوادور وفقًا لسياسة المداورة بين الدول العشر الأعضاء في كونميبول، لكنها رفضت استضافة البطولة في تشرين الثاني 2022، لتبدي بيرو والولايات المتحدة اهتمامًا بتنظيم نسخة كوبا أميركا 2024.

وسيقام حفل افتتاح كوبا أميركا 2024 في ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتالانتا بالولايات المتحدة الأميركية، وهو الملعب الذي تم افتتاحه عام 2017، كما تُقام فيه أحيانًا مباريات كرة القدم الأميركية، ويتميّز بتصميمه الخرافي مما يجعله أحد أجمل ملاعب العالم.

ما هي مباراة افتتاح كوبا أميركا 2024؟

يشارك في بطولة كوبا أميركا 16 منتخبًا، حيث تشارك كل المنتخبات العشرة في أميركا الجنوبية، وهي الأرجنتين، البرازيل، أوروغواي، باراغواي، تشيلي، إكوادور، بوليفيا، فنزويلا، بيرو وكولومبيا.

وتتنافس أيضًا منتخبات من قارة أميركا الشمالية حجزت مقاعدها بفضل نتائجها في بطولة دوري أمم الكونكاكاف لموسم 2024/2023، وهي المكسيك، كندا، بنما وجامايكا وكوستاريكا.

ورغم أنه منظم البطولة، فإن منتخب أميركا لم يشارك مباشرة في كوبا أميركا بل ضمن مقعده في البطولة بعد الفوز على ترينداد وتوباغو بنتيجة 2/4 في ربع نهائي دوري أمم كونكاكاف.

وستقام النسخة الحالية من كوبا أميركا على 14 ملعبًا، حيث تقرر إقامة المباراة الافتتاحية بين منتخبي الأرجنتين وكندا في تمام الساعة الثالثة صباحًا من يوم غد الجمعة على ملعب مرسيدس بنز بولاية جورجيا، والذي يتسع لـ 71 ألف متفرّج. بينما ستقام المباراة النهائية يوم 15 تموز على ملعب هارد روك في ميامي بولاية فلوريدا، والذي يتسع لـ 64 ألف و767 متفرّجًا.

وتملك الأرجنتين "بطلة العالم" وليس فقط أميركا، رقمًا مميزًا فهي أكثر من حلّ وصيفًا في تاريخ البطولة، بعد أن خسرت 14 نهائيًا بالتمام والكمال، كان أولها في 1916 وآخرها في 2016.

ما الجوائز المالية في كوبا أميركا 2024؟

تبلغ الجوائز المالية في كوبا أميركا 2024، قرابة 72 مليون دولار، سيتم توزيعها على المنتخبات المشاركة، منها 16 مليون يورو جائزة خاصة للمنتخب الفائز بالكأس بحسب شبكة "دازن".

ووفقًا للشبكة، سيتم توزيع الجوائز المالية في كوبا أميركا 2024 في الولايات المتحدة على النحو التالي:

2 مليون دولار لكل متأهل من المجموعات

4 ملايين دولار لصاحب المركز الرابع

5 ملايين دولار لصاحب المركز الثالث

7 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني

16 مليون دولار للفائز بالكأس.