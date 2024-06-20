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رياضة

ريال مدريد يتفق مع صفقة جديدة.. تفاصيل تكشف من هي!

Lebanon 24
20-06-2024 | 03:42
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كشف تقرير صحفي إسباني، اقتراب ريال مدريد من حسم صفقة جديدة لتدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد توصل لاتفاق مع ليني يورو مدافع ليل الفرنسي.

وأشارت إلى أن ريال مدريد اتفق بالفعل على الشروط الشخصية مع يورو، الذي يحظى أيضا باهتمام من مانشستر يونايتد وليفربول وباريس سان جيرمان.
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ويفضل اللاعب البالغ من العمر 18 عاما الانتقال إلى العاصمة الإسبانية، وهو أمر تدركه جيدا إدارة "لوس بلانكوس"، وتخطط لبدء محادثات مع ناديه.

وأضافت الصحيفة: "ليل سيطلب من 50 إلى 60 مليون يورو من أجل ضم يورو، رغم أن عقد اللاعب ينتهي الصيف المقبل، ولا ينوي الملكي الوصول إلى هذا المبلغ، حيث يهدف إلى دفع 40 مليون يورو كحد أقصى".

ومع انتقال رافا مارين إلى نابولي، وعدم احتمالية توقيع قائد الفريق الملكي ناتشو فرنانديز على عقد جديد، سيكون من الضروري التعاقد مع مدافع مميز لتدعيم هذا المركز. (كووورة)
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