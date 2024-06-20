صربيا تلوح بورقة الانسحاب من يورو 2024.. ما السبب؟





وأكد يوفان سورباتوفيتش، الأمين العام للاتحاد الصربي لكرة القدم، أن فكرة الانسحاب واردة، بسبب ما بدر من جمهور منتخبي كرواتيا وألبانيا في المباراة التي جمعتهما سويا في البطولة.

Advertisement

وقال سورباتوفيتش في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:"ما حدث فضيحة وسنطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض عقوبات، حتى لو كان ذلك على حساب عدم استمرار المسابقة".



مضيفا: "نحن على يقين من أنهم سيعاقبون، لأنهم استجابوا بالفعل لندائنا لإزالة ذلك الصحفي من البطولة". هدد الاتحاد الصربي لكرة القدم بالانسحاب من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.وأكد يوفان سورباتوفيتش، الأمين العام للاتحاد الصربي لكرة القدم، أن فكرة الانسحاب واردة، بسبب ما بدر من جمهور منتخبي كرواتيا وألبانيا في المباراة التي جمعتهما سويا في البطولة.وقال سورباتوفيتش في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:"ما حدث فضيحة وسنطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض عقوبات، حتى لو كان ذلك على حساب عدم استمرار المسابقة".مضيفا: "نحن على يقين من أنهم سيعاقبون، لأنهم استجابوا بالفعل لندائنا لإزالة ذلك الصحفي من البطولة".

وأوضح المسؤول بالاتحاد الصربي قائلا:"سنطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معاقبة اتحادي المنتخبين. لا نريد المشاركة في ذلك، ولكن إذا لم يعاقبهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فسنفكر في كيفية المضي قدما".



وتابع: "لقد عوقبنا على حالات رمي المقذوفات وتصرف مشجعونا بشكل أفضل بكثير من الآخرين، لقد تم تغريم أحد المشجعين بسبب الإساءة العنصرية ونحن لا نريد أن ينسب ذلك إلى آخرين. نحن الصرب نبلاء وقلوبنا مفتوحة، لذا أناشد المشجعين أن يظلوا نبلاء".

وردد جمهورا كرواتيا وألبانيا خلال المباراة التي أقيمت عصر أمس الأربعاء بمدينة هامبورغ الألمانية عبارات "اقتلوا الصرب"، مع الإشارة إلى أن المباراة انتهت بتعادل المنتخبين بهدفين لمثلهما. (روسيا اليوم)