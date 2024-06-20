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رياضة

بسبب اليورو.. رونالدو يضع بطل UFC في ورطة كبيرة

Lebanon 24
20-06-2024 | 10:30
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أثارالمقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، بطل UFC السابق، ردود فعل على خلفية الرهان الذي قطعه بشأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

واستهل رونالدو مشواره مع منتخب البرتغال، في كأس الأمم الأوروبية، بالفوز على تشيكيا بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة السادسة، فيما لم يظهر رونالدو بشكل مقنع في المباراة، بعدما فشل في التسجيل وأضاع بعض الفرص خلال اللقاء.
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وأعلن ماكغريغور في وقت سابق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وضع رهان كبير بقيمة 60 ألف دولار، على رونالدو، للفوز بلقب هداف يورو 2024، على أمل تحقيق مكسب كبير حال نجاح النجم البرتغالي في الفوز بالحذاء الذهبي.
 
وعقب المباراة الأولى، أطلق عدد من الجماهير، رسائل ساخرة ضد رهان ماكغريغور، وسط تشكيك بنجاح رونالدو في تحقيق لقب هداف البطولة الأوروبية، حيث وصف أحد المتابعين الأمر بأنه مثل "رمي الأموال في المرحاض".

ووصفت الجماهير قرار ماكغريغور بأنه بمثابة "مضيعة للمال"، فيما قال آخر "يمكنك أن تطلق SIUUU لاحقا لهذه الأموال"، وطالبه آخر بسحب بعض أمواله. (روسيا اليوم) 
 
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