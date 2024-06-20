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رياضة

قطبا كرة القدم اللبنانية.. "النجمة" و "الأنصار" في السّباق الأخير

Lebanon 24
20-06-2024 | 13:39
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انطلق سباق المرحلة الاخيرة، من لقب بطولة الدوري العام اللبناني الـ63 لكرة القدم بين الانصار المتصدر وصاحب الرقم القياسي بـ14 لقبا، بفارق نقطتين عن النجمة الوصيف.
 
ويلتقي الفريقان في المرحلة الـ15 الاخيرة من الدوري للموسم الحالي، علما ان التعادل يكفي الانصار للتتويج، فيما يحتاج النجمة الى فوز.
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وقد فاز الانصار بعد ظهر اليوم على الصفاء 4 - 1 على ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون، في حين فاز النجمة على العهد حامل اللقب الموسم الماضي 1 - 0 في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، وسجل للنجمة حسن كوراني في الدقيقة 63 من "بنالتي".
 
وعلى ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، فاز البرج على الراسينغ بيروت 2 - 1. سجل للبرج علي قصاص والسوري محمد الصالح في الدقيقتين 7 و36. وللراسينغ جيمي قازان في الدقيقة 76. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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