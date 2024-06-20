بيلينغهام: هذا اللاعب أفضل مني

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اعترف جود بيلينغهام، أن أحد لاعبي ريال مدريد سيتجاوزه من حيث الموهبة والقدرات في المستقبل.ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن ماسيمو فرانشي، مؤسس جائزة الفتى الذهبي التي تقدم سنويا لأفضل لاعب شاب في العالم: "في كانون الأول الماضي، أخبرني جود بيلينغهام أن ريال مدريد لديه لاعب شاب رائع قد يكون أفضل منه قليلا".وأضاف فرانشي: "لقد أخبرني بيلينغهام أنه يرى أن أردا جولر أفضل منه، حيث أكد لي أنه يظهر أشياء مذهلة في التدريبات". (موقع كورة)