Advertisement

رياضة

الدنمارك تنجو من فخ انكلترا.. وإسبانيا تحسم القمّة أمام إيطاليا

Lebanon 24
20-06-2024 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1214131-638545253815195481.jpg
Doc-P-1214131-638545253815195481.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتهت مباراة الدنمارك وانكلترا بالتعادل ضمن منتافسات يورو 2024.
وانتهت مباراة الدنمارك وإنكلترا بالتعادل 1-1 اليوم الخميس في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ضمن بطولة أمم أوروبا 2024.
Advertisement

وكان منتخب إنكلترا البادئ بالتسجيل بفضل نجمه هاري كين (18) الذي وقّع على أول أهدافه في البطولة.

ولم تتأخر الدنمارك في إعادة الأمور إلى نقطة البداية بفضل هدف هيولماند الرائع من تسديدة قوية في الدقيقة الرابعة والثلاثين.

ولم تقدم إنجلترا أداءً يتناسب مع الأسماء التي يملكها ساوثغيت إذ كان من الممكن أن تخطف الدنمارك الفوز في أكثر من مناسبة.
 
بالتوازي، تغلّب المنتخب الإسباني على نظيره الإيطالي بهدف نظيف في قمّة مثيرة لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا 2024.

وبهذا الفوز الثمين عبر منتخب إسبانيا إلى الدور ثمن النهائي للبطولة القارية العريقة رافعاً رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.(بي إن سبورتس)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:45 | 2024-06-20
23:00 | 2024-06-20
15:45 | 2024-06-20
13:39 | 2024-06-20
11:44 | 2024-06-20
10:30 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24