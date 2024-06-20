الدنمارك تنجو من فخ انكلترا.. وإسبانيا تحسم القمّة أمام إيطاليا

انتهت مباراة الدنمارك وانكلترا بالتعادل ضمن منتافسات يورو 2024.

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وانتهت مباراة الدنمارك وإنكلترا بالتعادل 1-1 اليوم الخميس في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ضمن بطولة أمم أوروبا 2024.وكان منتخب إنكلترا البادئ بالتسجيل بفضل نجمه هاري كين (18) الذي وقّع على أول أهدافه في البطولة.ولم تتأخر الدنمارك في إعادة الأمور إلى نقطة البداية بفضل هدف هيولماند الرائع من تسديدة قوية في الدقيقة الرابعة والثلاثين.ولم تقدم إنجلترا أداءً يتناسب مع الأسماء التي يملكها ساوثغيت إذ كان من الممكن أن تخطف الدنمارك الفوز في أكثر من مناسبة.