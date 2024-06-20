غوف تقود المنتخب الأميركي لكرة المضرب في أولمبياد باريس

ستقود كوكو غوف المصنّفة ثانية عالمياً والمتوّجة بلقب الولايات المتحدة المفتوحة، المنتخب الأميركي لكرة المضرب في أولمبياد باريس 2024، بعد ثلاثة أعوام على غيابها عن أولمبياد طوكيو بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الأميركي للعبة الخميس.

Advertisement

وتنضم إلى غوف البالغة 20 عاماً، جيسيكا بيغولا المصنّفة خامسة عالمياً، دانييل كولينز (11) وإيما نافارو (17) في منافسات الفردي للسيدات.



ولدى الرجال، سيقود تايلور فريتس المصنّف 12 عالمياً الفريق إلى جانب تومي بول (13)، كريستوفر أوبانكس (44) وماركوس جيرون (53). (بي إن سبورتس)