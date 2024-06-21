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رياضة

إنجاز جديد لميسي.. كسر هذا الرقم القياسي!

Lebanon 24
21-06-2024 | 01:36
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تفوق ميسي هداف الأرجنتين التاريخي على حارس مرمى تشيلي السابق سيرجيو ليفينغستون، إذ حطم الرقم القياسي في عدد المشاركات في كأس كوبا أميركا لكرة القدم عندما شارك في مباراته رقم 35 في البطولة في مواجهة كندا ضمن المجموعة الأولى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.
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واستهلّت الأرجنتين بطلة العالم حملة الدفاع عن لقبها في كوبا أميركا، بفوزها على كندا 2-0 في المباراة الافتتاحية في أتلانتا الأميركية.

ووضع ألفاريز الأرجنتين في المقدمة في الدقيقة 49، لكن تألق الحارس الكندي ماكس كريبو وإهدار النجم المخضرم ميسي، أجبر المنتخب على الانتظار حتى الدقيقة 88 لتسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب البديل لاوتارو مارتينيز نجم إنتر الإيطالي. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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