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رياضة

بعد الخسارة أمام إسبانيا.. دوناروما: حظوظنا لا تزال قائمة

Lebanon 24
21-06-2024 | 03:24
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بعد مباراة صعبة، تلقت إيطاليا خلالها صفعة قوية، قال جانلويجي دوناروما حارس مرمى إيطاليا إن حظوظ منتخب بلاده لا تزال قائمة رغم الخسارة أمام إسبانيا.
وصرّح دوناروما: "نشعر بالغضب، لقد ارتكبنا العديد من الأخطاء التي أدّت إلى الهزيمة. مصيرنا لا يزال بأيدينا".
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وبهذا الفوز الثمين نجح منتخب إسبانيا في العبور إلى الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2024، فضلاً عن ضمان صدارة المجموعة الثانية. (بي إن سبورتس)
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