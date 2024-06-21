بعد الخسارة أمام إسبانيا.. دوناروما: حظوظنا لا تزال قائمة

بعد مباراة صعبة، تلقت إيطاليا خلالها صفعة قوية، قال جانلويجي دوناروما حارس مرمى إيطاليا إن حظوظ منتخب بلاده لا تزال قائمة رغم الخسارة أمام إسبانيا.



Advertisement

وبهذا الفوز الثمين نجح منتخب إسبانيا في العبور إلى الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2024، فضلاً عن ضمان صدارة المجموعة الثانية. (بي إن سبورتس) وصرّح دوناروما: "نشعر بالغضب، لقد ارتكبنا العديد من الأخطاء التي أدّت إلى الهزيمة. مصيرنا لا يزال بأيدينا".وبهذا الفوز الثمين نجح منتخب إسبانيا في العبور إلى الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2024، فضلاً عن ضمان صدارة المجموعة الثانية. (بي إن سبورتس)