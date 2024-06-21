ديشان: مبابي يتعافى بشكلٍ جيّد

أوضح المدرب الفرنسي أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي يتعافى "بشكلٍ جيّد"، وقد يكون جاهزاً لمواجهة هولندا الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة أمم أوروبا 2024، وفقاً لما صرّح به المدرب ديدييه ديشان الخميس.

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وقال ديشان في مؤتمرٍ صحافي "كل شيء يسير على ما يرام. لقد كانت صدمة قوية، لكنه تمكن من الخروج والتدرب يوم أمس والمشاركة في بعض الأنشطة".



وأضاف عن اللاعب الذي تعرّض لكسرٍ في أنفه خلال الفوز على النمسا 1-0 "الأمور تتقدم في الاتجاه الصحيح بما يكفي لنا لنحاول جعله متاحاً غداً. سنفعل ما بوسعنا ليكون متاحاً". (بي إن سبورتس)