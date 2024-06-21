Advertisement

رياضة

ديشان: مبابي يتعافى بشكلٍ جيّد

Lebanon 24
21-06-2024 | 04:02
A-
A+
Doc-P-1214246-638545649241635685.jpg
Doc-P-1214246-638545649241635685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضح المدرب الفرنسي أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي يتعافى "بشكلٍ جيّد"، وقد يكون جاهزاً لمواجهة هولندا الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة أمم أوروبا 2024، وفقاً لما صرّح به المدرب ديدييه ديشان الخميس.
Advertisement
وقال ديشان في مؤتمرٍ صحافي "كل شيء يسير على ما يرام. لقد كانت صدمة قوية، لكنه تمكن من الخروج والتدرب يوم أمس والمشاركة في بعض الأنشطة".

وأضاف عن اللاعب الذي تعرّض لكسرٍ في أنفه خلال الفوز على النمسا 1-0 "الأمور تتقدم في الاتجاه الصحيح بما يكفي لنا لنحاول جعله متاحاً غداً. سنفعل ما بوسعنا ليكون متاحاً". (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:24 | 2024-06-21
01:36 | 2024-06-21
23:45 | 2024-06-20
23:00 | 2024-06-20
17:00 | 2024-06-20
15:45 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24