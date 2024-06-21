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رياضة

صفقة انتقال كاسيميرو إلى النصر فشلت

Lebanon 24
21-06-2024 | 04:59
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انهارت المفاوضات بين نادي النصر واللاعب البرازيلي كاسيميرو، بعدما كان مرشحًا لتدعيم وسط الفريق الأصفر في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر كريستوفر ميشيل، الصحفي في شبكة "سبورت 1 الألمانية"، صباح اليوم الجمعة، أن صفقة انتقال كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد، إلى الدوري السعودي للمحترفين، قد فشلت.
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وأضاف أن المفاوضات بين الطرفين كانت وصلت إلى مراحل متقدمة، قبل أن تنهار تمامًا. (موقع كورة)
 
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