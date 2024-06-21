صفقة انتقال كاسيميرو إلى النصر فشلت

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انهارت المفاوضات بين نادي النصر واللاعب البرازيلي كاسيميرو، بعدما كان مرشحًا لتدعيم وسط الفريق الأصفر في سوق الانتقالات الصيفية.وذكر كريستوفر ميشيل، الصحفي في شبكة "سبورت 1 الألمانية"، صباح اليوم الجمعة، أن صفقة انتقال كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد، إلى الدوري السعودي للمحترفين، قد فشلت.وأضاف أن المفاوضات بين الطرفين كانت وصلت إلى مراحل متقدمة، قبل أن تنهار تمامًا. (موقع كورة)