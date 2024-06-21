أزمة "العشب المتطاير" تعكر صفو يورو 2024.. وبيان توضيحي من اليويفا

بعد مباراة منتخبي إنكلترا والدنمارك في بطولة أوروبا، يورو 2024، التي أقيمت على ملعب فرانكفورت مع هطول أمطار استمرت لأيام، قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، الجمعة، إنه يعالج "مشكلات محددة" لتحسين جودة الملعب.

Advertisement

وقال اليويفا في بيان: "وضعت خطة صيانة مفصلة لمعالجة مشكلات محددة ومواصلة تحسين الجودة قبل المباريات القادمة في الملعب".

وقال المدير الفني لمنتخب إنكلترا غاريث ساوثغيت، إنه لاحظ انفصال قطع من أرضية ملعب فرانكفورت عندما لعبت بلجيكا هناك يوم الإثنين وخسرت صفر-1 أمام سلوفاكيا.



وأضاف: "عندما يلعب المرء على ملعب كهذا فإنه يكون في حالة من التوتر لأنه لا يكون متأكدا من خطواته". (سكاي نيوز عربية)