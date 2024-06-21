مسلحون اقتحموا منزل لاعب كرة قدم سابق... ضربوه وحبسوه!

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تعرّض نجم كرة القدم الإيطالي السابق روبرتو باجيو لحادث سطو مسلح، بعد اقتحام مسلحين منزله الذي يقيم فيه مع عائلته على أطراف مدينة فيتشنزا شمالي إيطاليا.وأفادت صحيفة "ذا أتليتك"، أن باجيو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية الذي شارك في 56 مباراة مع منتخب إيطاليا وسجل 27 هدفا، تعرّض للضرب، ثم احتُجِزَ مع عائلته، بعدما اقتحم اللصوص فيلته لسرقتها.وأضافت تقارير صحفية أن "باجيو حاول مقاومة 5 مسلحين اقتحموا المنزل لكنه فشل في التصدي لهم، وتم حبسه وعائلته في خزانة قبل أن يشرع اللصوص في سرقة ساعات ومجوهرات من منزله".وأوضحت أن باجيو "تمكن من تحرير نفسه بعد مغادرة اللصوص، واتصل بالشرطة التي عاينت المكان وأخذت لقطات من كاميرات المراقبة". (سكاي نيوز)