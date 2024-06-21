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رياضة

"يويفا" يمنع مبابي من الظهور بقناعه الجديد.. ما السبب؟

Lebanon 24
21-06-2024 | 09:59
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كشفت شبكة RMC سبورت الفرنسية أن لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" منعت كيليان مبابي، نجم وقائد منتخب فرنسا، من المشاركة بقناع طبي يحمل ألوان علم فرنسا وشعار المنتخب الفرنسي إضافة إلى أول حرفين من اسمه باللغة الإنكليزية، وذلك بعد إصابته بكسر في الأنف خلال المباراة الأولى أمام النمسا يوم الإثنين الماضي.
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وأشارت إلى أن المادة 42 من لوائح "يويفا" الخاصة بالأدوات الرياضية للاعبين تنص على أن المعدات الطبية التي يرتديها اللاعبون في الملعب يجب أن تكون بلون واحد، ولا يجب أن تشير إلى هوية فريق أو الشركة المصنعة.

وأضافت "بحسب معلوماتنا فإن المهاجم الفرنسي حصل على أقنعة طبية أخرى عادية".

وأكدت أيضا أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سيكون عليه التحقق من هذا الأمر خلال الاجتماع الفني للمباراة صباح اليوم الجمعة.

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