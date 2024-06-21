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رياضة

بالصور: لاعب أوكراني يجذب الانتباه في يورو 2024.. هذا ما فعله بعد فوز منتخبه!

Lebanon 24
21-06-2024 | 13:53
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لفت اللاعب الأوكراني رومان ياريمتشوك أنظار عشاق الرياضة في العالم الليلة الجمعة، فبعد فوز منتخب بلاده على منتخب سلوفاكيا بنتيجة 2-1 على أرض ملعب "مركور شبيل أرينا"، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، ظهر اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، وهو يذرف الدموع.
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وكان ياريمتشوك قد سجل هدف منتخب أوكرانيا الثاني في المباراة، بعد أن وضع الكرة في الشباك ببراعة من داخل منطقة الجزاء، ليقود الفريق إلى تحقيق أول ثلاث نقاط في "اليورو".

كما احتفل ياريمتشوك ورفاقه مع الجماهير المتواجدة في مدرجات الملعب، إذ تبادلوا التحية ورددوا الهُتافات.
 
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يورو 2024: رد فعل لاعب أوكراني على فوز منتخبه يجذب الانتباه.. هذا ما قام به

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