يولماند مدرب الدنمارك يمنح لاعبيه يوماً للراحة

قرر كاسبر يولماند، مدرب الدنمارك، مكافأة لاعبيه بيوم عطلة هم في أمسّ الحاجة له بعد التعادل (1 - 1) مع إنجلترا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، الخميس، مقترحاً قضاء السبت في صنع أجواء من الاستمتاع بالدفء والراحة.

وبعد الخسارة أمام إنجلترا في قبل نهائي بطولة أوروبا 2020، بذلت الدنمارك مجهوداً بدنياً هائلاً في التعادل مع إنجلترا لتصبح في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة قبل مباراتها الأخيرة ضد صربيا في ميونيخ يوم الثلاثاء المقبل.

وقال يولماند للصحافيين باللغة الدنماركية: "إنه أول يوم عطلة منذ الثالث من حزيران، ولذلك من المهم الابتعاد قليلاً. لا أعرف ماذا سيفعلون، عليهم الاستمتاع بالراحة والاسترخاء".

وأضاف: "نحن نعرف بالضبط ما يتعين علينا القيام به، ولدينا يوم إضافي لإعداد كل شيء مقارنة بالمرة السابقة (بعد مباراة سلوفينيا). نحن في وضع جيد، لذلك بعد تدريب اليوم سنأخذ استراحة لفترة من الوقت، يوم ونصف يوم". (الشرق الأوسط)