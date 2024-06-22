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رياضة
يورو 2024: الحسم في المجموعة الرابعة تأجل.. تعادل سلبي بين فرنسا وهولندا
Lebanon 24
22-06-2024
|
01:00
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بعد تعادل فرنسا وهولندا سلبا في القمة النارية بينهما أمس الجمعة في لايبزيغ ضمن الجولة الثانية من نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم، تأجل حسم التأهل إلى الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ب.
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ورفع المنتخب الفرنسي الذي خاض المواجهة من دون قائده مهاجمه كيليان مبابي الذي بقي على مقاعد البدلاء جراء تعرضه لكسر في أنفه في الفوز على النمسا 1-0 افتتاحاً، رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع نظيره الهولندي الذي يتفوق بفارق الاهداف.
وأتيحت أمام أنطوان جريزمان، الذي ارتدى شارة قيادة فرنسا في ظل بقاء كيليان مبابي على مقاعد البدلاء فرصة ممتازة في كل شوط لكنه تعثر مرتين فوق الكرة.
واحتفلت جماهير كل من المنتخبين لوقت قصير خلال المباراة، إذ أسكن الهولندي تشافي سيمونز الكرة في الشباك في الشوط الثاني كما هزت فرنسا شباك هولندا، لكن كلا من الهدفين ألغي بداعي التسلل، وسعى الفريقان لخطف هدف الفوز لكن كل منهما اكتفى في النهاية بنقطة التعادل.
وتواجه فرنسا، يوم الثلاثاء المقبل، نظيرتها بولندا من دون نقاط والتي خرجت من سباق التأهل إلى ثمن النهائي بعد خسارتها أمام النمسا (1-3) التي تلعب أمام هولندا في اليوم ذاته.(سكاي نيوز)
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