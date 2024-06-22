بالأسماء.. نجوم يمكنهم صناعة الفارق في كوبا أميركا 2024

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تشهد النسخة الـ48 من بطولة كوبا أميركا العريقة، التي انطلقت في الولايات المتحدة الأميركية الخميس الماضي وستمتد حتى 14 تموز المقبل، مشاركة العديد من اللاعبين في هذه البطولة، التي لطالما قدّمت عبر تاريخها الطويل مواهب كروية أمتعت عشاق كرة القدم حول العالم.وفي هذا الإطار، سلّط موقع قناة "تي.واي.سي" الأرجنتينية الخميس، الضوء على أسماء المواهب الشابة التي ستخوض بطولة كوبا أميركا 2024، أبرزهم الإكوادوري كيندري بايز أصغر اللاعبين المشاركين في بطولة كوبا أميركا 2024، فهو يبلغ من العمر 17 عامًا وشهرًا و17 يومًا، بالإضافة إلى إندريك البرازيلي البالغ من العمر 17 عامًا و11 شهرًا، والذي سينضم إلى صفوف نادي "ريال مدريد" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بصفته ثاني أصغر اللاعبين المعنيين بخوض غمار منافسات كوبا أميركا مع منتخبه.أما منتخب كوستاريكا، فيملك 4 لاعبين يتقدمهم المهاجم آندي روخاس الذي يبلغ من العمر 18 سنة وستة أشهر و16 يومًا، وكذلك المدافع جايلاند ميتشل، صاحب الـ 19 سنة وثمانية أشهر و23 يومًا، وأيضًا المهاجم وارن مادريغال ذو الـ19 سنة وعشرة أشهر و28 يومًا، والمهاجم خوسيمار ألكوسير، البالغ من العمر 19 سنة و11 شهرًا و14 يومًا.كما يملك منتخب جامايكا ثلاثة لاعبين في اللائحة، هم المهاجم كاهايم ديكسون صاحب الـ19 سنة وثمانية أشهر و17 يومًا، وكاروي أندرسون البالغ من العمر 19 سنة وثمانية أشهر و20 يومًا، وحارس المرمى كونيا بويس كلارك (21 سنة وثلاثة أشهر و19 يومًا).كذلك يُنتظر من بعض اللاعبين "الكبار"، أن يصنعوا الفارق بقوة في المسابقة القارية، وأولهم الأسطورة الأرجنتينة ليونيل ميسي "بطل" كأس العالم 2022، والذي حقق العديد من الإنجازات والبطولات على الصعيد الجماعي والفردي.كذلك العين ستكون في كوبا أميركا 2024، على الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي قدّم مستويات لافتة هذا الموسم برفقة ناديه "إنتر ميلان"، وأسهم في حصول "النيراتزوري" على لقبي الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي.ومن البرازيل، يُنتظر من فينيسيوس جونيور الذي تألّق مع "ريال مدريد" في إسبانيا، أن يلمع أيضًا في كوبا أميركا، خصوصًا في ظل غياب النجم البرازيلي نيمار عن الحدث بداعي الإصابة.أما الأوروغوي، فتملك بدورها موهبة إستثنائية ومحبوبة جدًا بإسبانيا، وهو فيديريكو فالفيردي ترسانة "ريال مدريد"، الذي ساعدهم على حصد لقب الدوري هذا الموسم، كما أسهم في وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وخطف اللقب.