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رياضة
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
Lebanon 24
22-06-2024
|
03:07
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انتشرت فيديوهات رصدت مشاجرة بين نجم كرة القدم المصري إمام عاشور، وعدد من أفراد الأمن في مجمّع تجاري.
وأوضحت التحريات أن لاعب النادي الأهلي اشتبك مع عدد من الشبان داخل "مول" شهير في منطقة الشيخ زايد جنوب الجيزة بسبب "معاكستهم" لزوجته.
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وتلقّت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، إخطاراً من أفراد أمن "مول" شهير، يفيد بحصول مشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن.
وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين لاعب الأهلي وأفراد أمن "المول"، بسبب "معاكسة" أحدهم لزوجته أثناء تواجدها في "المول"، حيث اتصلت زوجة اللاعب به وطلبت منه المجيء، وفور وصوله اشتبك مع أفراد الأمن وأسقط أحدهم أرضاً.
وتم إبلاغ النيابة بالواقعة التي تولت التحقيق.(لها)
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