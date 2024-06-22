Advertisement

رياضة

بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)

Lebanon 24
22-06-2024 | 03:07
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت فيديوهات رصدت مشاجرة بين نجم كرة القدم المصري إمام عاشور، وعدد من أفراد الأمن في مجمّع تجاري.

وأوضحت التحريات أن لاعب النادي الأهلي اشتبك مع عدد من الشبان داخل "مول" شهير في منطقة الشيخ زايد جنوب الجيزة بسبب "معاكستهم" لزوجته.
Advertisement

وتلقّت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، إخطاراً من أفراد أمن "مول" شهير، يفيد بحصول مشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين لاعب الأهلي وأفراد أمن "المول"، بسبب "معاكسة" أحدهم لزوجته أثناء تواجدها في "المول"، حيث اتصلت زوجة اللاعب به وطلبت منه المجيء، وفور وصوله اشتبك مع أفراد الأمن وأسقط أحدهم أرضاً.

وتم إبلاغ النيابة بالواقعة التي تولت التحقيق.(لها)



رياضة

فيديو

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2024-06-22
04:00 | 2024-06-22
03:00 | 2024-06-22
01:00 | 2024-06-22
23:00 | 2024-06-21
15:30 | 2024-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24