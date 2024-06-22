"لن يستسلم".. الريال يعود بقوة لصفقة ديفيز

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عاد ريال مدريد بقوة إلى صفقة التعاقد مع ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ، خلال الميركاتو الصيفي.ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، يواصل ريال مدريد واللاعب تأكيد التزامهما بالاتفاق الشفهي الذي توصلا إليه منذ عدة أشهر بشأن انتقال ديفيز إلى "سانتياغو برنابيو".وأشارت إلى أن ريال مدريد تواصل مؤخرا مع ديفيز، وأكد للاعب أنه لا يزال الخيار الأول للميرنجي في مركز الظهير الأيسر.جاء ذلك بعد أن ربطت العديد من التقارير ريال مدريد بالتحول إلى خيارات أخرى في الميركاتو.