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رياضة

"لن يستسلم".. الريال يعود بقوة لصفقة ديفيز

Lebanon 24
22-06-2024 | 07:28
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عاد ريال مدريد بقوة إلى صفقة التعاقد مع ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ، خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، يواصل ريال مدريد واللاعب تأكيد التزامهما بالاتفاق الشفهي الذي توصلا إليه منذ عدة أشهر بشأن انتقال ديفيز إلى "سانتياغو برنابيو".
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وأشارت إلى أن ريال مدريد تواصل مؤخرا مع ديفيز، وأكد للاعب أنه لا يزال الخيار الأول للميرنجي في مركز الظهير الأيسر.

جاء ذلك بعد أن ربطت العديد من التقارير ريال مدريد بالتحول إلى خيارات أخرى في الميركاتو.
 
وأوضحت أن ديفيز رفض بالفعل العرض الأخير الذي حصل عليه من بايرن ميونخ من أجل التجديد نظير راتب سنوي يبلغ 13 مليون يورو.

وذكرت أن الريال ليس في عجلة من أمره لحسم الصفقة، لأنه يعلم أن عامل الوقت يلعب في صالحه لخفض مطالب بايرن ميونخ المالية. (كووورة) 
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