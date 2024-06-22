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رياضة

وفاة الرئيس الشرفي لمانشستر سيتي

Lebanon 24
22-06-2024 | 12:00
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نعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم وفاة رئيسه الشرفي، السير هاورد بيرنشتاين.

 وتوفي بيرنشتاين، الرئيس التنفيذي السابق لمجلس مدينة مانشستر ومشجع النادي فترة طويلة، والذي شغل منصب رئيس نادي لانكشاير للكريكيت مدة 10 سنوات، عن 71 عاماً بعد صراع قصير مع المرض.

 وذكر مانشستر سيتي في بيان نشرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "كانت إسهامات وإخلاص السير هاورد في تطوير ونهضة مانشستر سيتي رائعة، وكان شغفه بفريقنا الكروي واضحاً للجميع".

 وأضاف: "خالص التعازي لعائلاته وأصدقائه في هذا الوقت الصعب".

 وخلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي لمجلس المدينة، قاد السير هاورد المدينة لاستضافة فعاليات دورة ألعاب الكومنولث عام 2002.

وذكرت العائلة في بيان: "إرث السير هاورد شكَّل مانشستر بالصورة التي نعرفها الآن، وسيظل دائماً جزءاً من تاريخ مانشستر". (الشرق الأوسط)

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