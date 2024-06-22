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رياضة

مبابي يطالب باريس سان جريمان بـ"تعويض ضخم"

Lebanon 24
22-06-2024 | 23:00
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يطالب نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي، فريقه السابق باريس سان جيرمان بمبلغ 100 مليون يويرو، وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

 ويغطي مبلغ 100 مليون يورو الذي يطالب به مبابي المكافآت والرواتب المختلفة التي لم يتم دفعها للاعب منذ أبريل من طرف النادي الفرنسي الذي لعب في صفوفه لمدة 7 سنوات.

 وبموجب المادة 259 من ميثاق كرة القدم الاحترافية في فرنسا "يجب أن تدفع الأندية الرواتب للاعبين المتعاقدين في موعد أقصاه اليوم الأخير من كل شهر، وبموجب شروط القانون العام".

 من جانبه أكد نادي باريس سان جيرمان أن المفاوضات مستمرة بين الطرفين، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل. 

وكان فريق ريال مدريد الإسباني قد أعلن بداية يوينو تعاقده مع كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

 وحسب وسائل إعلام فرنسية فإن مبابي سيحصل على مكافأة ضخمة للتوقيع مع ريال مدريد تبلغ 150 مليون يورو وستمنح له على مدار مدة العقد، البالغة 5 أعوام.

ومن المتوقع أن يكشف ريال مدريد عن مبابي في حفل ضخم، في ملعب ريال مدريد وأمام جماهيره، في منتصف يوليو المقبل، بعد انتهاء بطولة كأس أوروبا 2024. (سكاي نيوز)

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