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رياضة
ريتشاردسون تضمن تأهلها للألعاب الأولمبية
Lebanon 24
23-06-2024
|
07:45
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هيمنت بطلة العالم شاكاري ريتشاردسون على سباق 100 م في التصفيات الأميركية بتسجيلها 10.71 ثوان السبت في يوجين وضمنت تأهلها لأول دورة ألعاب أولمبية في مسيرتها الاحترافية وستكون في باريس في الفترة بين 26 تموز و11 آب المقبلين.
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بعد ثلاث سنوات من غيابها عن أولمبياد طوكيو بسبب تناولها مادة الماريجوانا التي استخدمتها قبل أيام من التصفيات الأميركية لمساعدتها في التغلّب على رحيل والدتها، حققت العداءة اللامعة البالغة من العمر 24 عامًا أفضل توقيت هذا الموسم مؤكدة أنها ستكون المرشحة الأبرز للميدالية الذهبية الأولمبية.
وتغلبت ريتشاردسون السبت على زميلتيها في التدريب ميليسا جيفرسون (10.80 ث) وتوانيشا تيري (10.89 ث) اللتين سترافقانها في سباق 100 م في باريس، مشيدة بـ"لحظة عملنا جميعاً بجد من أجلها".
وستشارك ريتشاردسون، الحائزة على الميدالية البرونزية في سباق 200 م في مونديال 2023، في تصفيات هذا السباق الأسبوع المقبل.
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