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رياضة

هل حسم المدير الفني لمنتخب فرنسا مصير مبابي؟

Lebanon 24
23-06-2024 | 10:00
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أكد ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا أن قائد الديوك كيليان مبابي يسجل تقدما في برنامج تعافيه من كسر في الأنف، لكن ديشان لم يتعهد بأن يشارك النجم الجديد لريال مدريد الإسباني في المواجهة أمام بولندا، يوم الثلاثاء، في ختام منافسات دور المجموعات لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.
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وتعرض مبابي لكسر في الأنف خلال المواجهة أمام النمسا في افتتاح مشوار الديوك في اليورو وظل جالسا على مقاعد البدلاء خلال التعادل السلبي مع الطواحين الهولندية، يوم الجمعة الماضي، في الجولة الثانية.

وقال ديشان، يوم الأحد، لمحطة "أر أم سي" الإذاعية: هل سيبدأ أمام بولندا؟ سنرى بناء على الأحداث.

وأوضح ديشان أن التورم يتحسن كل يوم وأن كل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

وأشار إلى أن مبابي سيعتاد بشكل أفضل على ارتداء واق الوجه، الذي يؤثر على رؤيته، بعد أن شارك به، السبت، في المباراة الودية التي جمعت بين بدلاء منتخب فرنسا وشباب فريق بادربورن الألماني.

وأكد لاعب الوسط اوريلين تشواميني أن مبابي يفضل اللعب بدون الواقي لكن الطبيب رفض النصريح له بذلك.

وأشار تشواميني إلى أن مشاركة مبابي أمام بولندا، الثلاثاء، "ستعني لنا الكثير".
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