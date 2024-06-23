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رياضة

كرة القدم تنزف من جديد.. هذا ما حصل مع لاعب وعائلته في منزلهم!

Lebanon 24
23-06-2024 | 12:10
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أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن استشهاد اللاعب أحمد أبو العطا وأُسرته في منزلهم، خلال غارة جوية إسرائيلية في غزة.
 
وذكر الاتحاد في بيانه، أن "أبو العطا (34 عاما) الذي كان يلعب مدافعا في صفوف النادي الأهلي الفلسطيني، استشهد إلى جانب زوجته الطبيبة ربى إسماعيل أبو العطا وطفليهما بعد أن أصابت الغارة الجوية منزلهم".
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