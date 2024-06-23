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رياضة
سيغادر "الريال" رسميًا.. هذا موعد إعلان القادسية عن صفقة ناتشو فيرنانديز!
Lebanon 24
23-06-2024
|
14:26
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أفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن نادي القادسية السعودي، يستعد لإتمام صفقة لاعب ريال مدريد الإسباني ناتشو فيرنانديز رسميًا يوم الإثنين، وذلك بعد اجتياز الفحص الطبي، ليوقع عقدًا لمدة عامين، على أن يحصل على حوالي 10 ملايين جنيه استرليني في الموسم الواحد.
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ووصف التقرير، اللاعب ناتشو، المتوج مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة 15 في تاريخ الميرينغي، بأنه لن يكون رجل النادي الواحد، رغبة في خوض تجربة تحدٍ جديد قبل تعليق حذائه، في قرار ربما يكون من أصعب القرارات في حياته.
وتحول مسار ناتشو في عروض السعودية، بدءًا من مكالمة المدير الرياضي الإسباني فيرناندو هييرو، لإقناعه بالانتقال إلى النصر، وأنباء اقتراب الاتحاد من إتمام صفقة اللاعب، قبل التراجع بشكل مفاجئ، بين دوافع رفض بعض مسؤولي النادي لسن اللاعب، أو عدم وجود ميزانية مخصصة للنادي في الوقت الحالي من قِبل لجنة الاستقطابات، ثم تدخل مفاجئ من نادي القادسية، الصاعد حديثًا لدوري روشن، والذي أقنع اللاعب باللعب في المملكة.
ولعب ناتشو دورًا بارزًا في قيادة ريال مدريد للفوز بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، خلال موسم 2023-2024، حيث شارك في 46 مباراة، ليرفع رصيده إلى 26 بطولة مع الريال، ويتقاسم الرقم التاريخي مع الكرواتي لوكا مودريتش، كأكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ الملكي.
ودعم القادسية، الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، صفوفه لمنافسات الموسم الجديد (2024-2025)، بعدد من الصفقات القوية، بعد تعاقده مع الحارس البلجيكي كوين كاستيلز، والمهاجم المكسيكي خوليان كوينونيس، وثنائي الوسط، الأوروجوياني ناهيتان نانديز وحسين القحطاني. (جول)
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