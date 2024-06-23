ليفربول يهدد محمد صلاح.. فما القصة؟

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كشف صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الأحد، أن ليفربول سيعرض محمد صلاح للبيع حال عدم موافقته على تمديد عقده مع النادي، ولن يسمح برحيله مجانا في صيف 2025.ولم يبق أمام صلاح سوى عام واحد على عقده مع النادي الإنكليزي.وبحسب الصحيفة، فإن مفاوضات ليفربول مع صلاح ستحدد تحركات النادي في الانتقالات الصيفية الجارية، وزادت: "مستقبل صلاح هي المهمة الأساسية التي تواجه ليفربول، وإذا لم يتم حل مشكلة الدولي المصري بحلول آب، سيفكر ليفربول في بيع الجناح البالغ من العمر "32 عاما" لتجنب رحيله مجانا في نهاية الموسم المقبل".وشدد التقرير على أن ليفربول يتطلع إلى حسم مستقبل صلاح في أسرع وقت حتى يتمكن من الدخول إلى سوق الانتقالات حال عدم استمرار المصري، وذلك بحثا عن بديل.