Advertisement

رياضة

ليفربول يهدد محمد صلاح.. فما القصة؟

Lebanon 24
23-06-2024 | 16:31
A-
A+
Doc-P-1215119-638547825420128863.jpg
Doc-P-1215119-638547825420128863.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الأحد، أن ليفربول سيعرض محمد صلاح للبيع حال عدم موافقته على تمديد عقده مع النادي، ولن يسمح برحيله مجانا في صيف 2025.

ولم يبق أمام صلاح سوى عام واحد على عقده مع النادي الإنكليزي.
Advertisement

وبحسب الصحيفة، فإن مفاوضات ليفربول مع صلاح ستحدد تحركات النادي في الانتقالات الصيفية الجارية، وزادت: "مستقبل صلاح هي المهمة الأساسية التي تواجه ليفربول، وإذا لم يتم حل مشكلة الدولي المصري بحلول آب، سيفكر ليفربول في بيع الجناح البالغ من العمر "32 عاما" لتجنب رحيله مجانا في نهاية الموسم المقبل".

وشدد التقرير على أن ليفربول يتطلع إلى حسم مستقبل صلاح في أسرع وقت حتى يتمكن من الدخول إلى سوق الانتقالات حال عدم استمرار المصري، وذلك بحثا عن بديل.
 
وأنهى صلاح الموسم الماضي هدافًا للفريق برصيد 25 هدفاً، بالإضافة إلى صناعة 13 في كافة المسابقات، كما فاز بجائزة لاعب الموسم في النادي للمرة الرابعة منذ انضمامه في صيف عام 2017 قادماً من روما الإيطالي. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
18:12 | 2024-06-23
16:44 | 2024-06-23
14:26 | 2024-06-23
12:10 | 2024-06-23
10:00 | 2024-06-23
07:45 | 2024-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24