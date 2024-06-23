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رياضة

إصابة قوية جدًا... ماذا جرى بمباراة إسكتلندا والمجر؟ (صورة)

Lebanon 24
23-06-2024 | 16:44
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تعرّض لاعب منتخب المجر بارناباس فارغا لإصابة قوية في مباراة إسكتلندا ومنتخب بلاده، ما أدى إلى تغطيته وإخراجه من الملعب.
 
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