هنغاريا تطيح اسكتلندا من أمم أوروبا بهدف في الوقت القاتل

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سجل البديل كيفن تشوبوث هدفا في اللحظات الأخيرة قاد به هنغاريا لفوز مفاجئ 1-صفر على اسكتلندا يوم الأحد في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، لتودع اسكتلندا منافسات البطولة وتترقب هنغاريا نتائج المجموعات الأخرى على أمل التأهل لدور الستة عشر ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.وحصدت هنغاريا بذلك أول ثلاث نقاط لها في البطولة لتحتل المركز الثالث بينما ودعت اسكتلندا البطولة بعد أن حصدت نقطة واحدة في المركز الرابع.