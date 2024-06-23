ألمانيا تحسم صدارة مجموعتها بعد تعادلها مع سويسرا

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سجل البديل نيكلاس فولكروج هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود ألمانيا لأدوار خروج المغلوب في صدارة المجموعة الأولى بتعادلها 1-1 مع سويسرا التي تقدمت هي الأخرى للدور الثاني في المركز الثاني في فرانكفورت الأحد.وكانت سويسرا على بعد دقائق من التأهل في الصدارة بعدما تقدمت في النتيجة بتسديدة مباشرة من دان ندوي الذي استغل عرضية من ريمو فرويلر في الدقيقة 28 وكاد بعدها بدقائق أن يسجل الهدف الثاني لكن تسديدته المنخفضة من مسافة بعيدة مرت بجوار القائم.لكن فولكروج سجل هدفا بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع لتحتفظ ألمانيا بالصدارة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين أمام سويسرا وتحافظ على سجلها خاليا من الهزائم للمباراة السابعة على التوالي وهي المسيرة التي بدأت في تشرين الثاني الماضي.وبهذا يحرم فولكروج منتخب سويسرا من ثاني فوز على ألمانيا في 22 مباراة رسمية منذ عام 1959.ولعب كاي هافرتس ضربة رأس مبكرة على المرمى من ركلة ركنية قبل أن يطالب بركلة جزاء بعدما تعرض لعرقلة داخل المنطقة في أمسية محبطة بالنسبة له.وظنت ألمانيا أنها تقدمت في النتيجة بتسديدة قوية من روبرت أندريش من خارج منطقة الجزاء بعدما أبعد الدفاع عرضية لعبها توني كروس من الجانب الأيسر وسط اعتراض من لاعبي سويسرا الذين طالبوا احتساب مخالفة ضد جمال موسيالاوبمراجعة حكم الفيديو المساعد ومشاهدة تدخل موسيالا على ميشيل أبيشي على شاشة إلى جانب الملعب، قرر الحكم إلغاء الهدف واحتساب مخالفة.وفي بداية الشوط الثاني، أهدر إيلكاي غوندوغان فرصة من حافة المنطقة، بينما سدد توني كروس كرة قوية أخطأت طريقها إلى المرمى في إطار سعي ألمانيا لإدراك التعادل.وسنحت لألمانيا فرص عديدة إذ وضعت سويسرا تحت الضغط وأهدر هافرتس العديد من الفرص.وألغى الحكم هدفا سجلته سويسرا في الدقائق الأخيرة بداعي التسلل.وارتقى فولكروج عاليا ليحول برأسه عرضية ديفيد راوم في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.