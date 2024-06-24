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رياضة
هاري كين يرد على منتقديه: ليس هذا الوقت المناسب للذعر
Lebanon 24
24-06-2024
|
01:52
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ردّ قائد منتخب إنكلترا لكرة القدم هاري كين على منتقديه من رفاقه السابقين، قائلا إن نجوم إنجلترا السابقين يجب أن يتذكروا مدى صعوبة اللعب لبلادهم قبل انتقاد أداء الفريق غير القوي حتى الآن في بطولة أمم أوروبا 2024.
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وقال قائد منتخب إنكلترا في المعسكر التدريبي للفريق يوم الأحد: "أشعر دائما أنهم يتحملون مسؤولية، أعلم أنهم يجب أن يكونوا صادقين وأن يدلوا بآرائهم، لكن عليهم أيضا مسؤولية (أخرى تكمن في) كونهم لاعبين إنجليزيين سابقين.. يحترمهم الكثير من اللاعبين ويستمع إليهم الناس ويهتمون بما يقولونه".
وجاءت تصريحات كين ردا على انتقادات قوية من لاعبي منتخب إنكلترا السابقين غاري لينيكر وآلان شيرر وآخرين بعد فوز إنجلترا بهدف واحد مقابل لا شيء على صربيا وتعادلها الإيجابي مع منتخب الدنمارك بهدف واحد لكل منهما.
لينيكر، الذي سجل ثمانية وأربعين هدفا في ثمانين مباراة مع إنكلترا، وصف التعادل مع الدنمارك بكلمة بذيئة وقال إن كين "بحاجة لتقديم أداء أفضل كثيرا" بالرغم من تسجيله الهدف الأول لإنكلترا.
وحول ذلك قال كين الذي سجل ستة وثلاثين هدفا في اثنتين وثلاثين مباراة في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ الموسم الماضي إنه لا يريد أبدا "أن يبدي عدم احترام لأي لاعب، خاصة لاعب ارتدى القميص ويعرف كيف يكون اللعب لإنكلترا" ولكن "خلاصة القول هي أننا لم نفز بأي شيء كأمة لفترة طويلة للغاية، والكثير من هؤلاء اللاعبين كانوا جزءا من ذلك أيضا وهم يعرفون مدى صعوبة الأمر".
واختتم كين تصريحاته قائلا: "هذا ليس الوقت (المناسب) للذعر".
ولم يفز منتخب إنكلترا لكرة القدم للرجال، بأي بطولة كبرى منذ كأس العالم عام 1966.
ورغم الانتقادات، فإن إنكلترا تتصدر ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بفارق أربع نقاط قبيل مباراتها الأخيرة في دور المجموعات أمام سلوفينيا في كولونيا يوم الثلاثاء.
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