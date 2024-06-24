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رياضة

يورو 2024.. إسبانيا مهددة بسبب لامين يامال

Lebanon 24
24-06-2024 | 04:00
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يقدم اللاعب الشاب لامين يامال أداء لافتا منذ انطلاق منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، لكن الأمر قد ينتهي بغرامة مالية على إسبانيا.

وتألق يامال، البالغ من العمر 16 عاما، خلال أول مباراتين في البطولة أمام كل من كرواتيا وإيطاليا.
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وحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، فإنه بموجب القانون الألماني، لا يسمح للأشخاص دون سن 18 عاما، سواء كانوا أجانب أو ألمان، بالعمل بعد الساعة الثامنة مساء.

وأضافت: "تم وضع القانون لمنع استغلال الشباب وحماية سلامتهم".
وسيواجه المنتخب الإسباني نظيره الألباني مساء الإثنين على الساعة الثامنة بتوقيت ألمانيا.

وأوضحت "بيلد" أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد يواجه غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو، في حال لعب يامال 90 دقيقة كاملة ضد ألبانيا.

من جهته، قال موقع "فوتبول إسبانا" إن "هذا مجرد تهديد، ومن غير المرجح أن يتم تنفيذه".
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