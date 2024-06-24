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رياضة

الذكاء الإصطناعي يدخل على خط عروض "فورمولا 1"

Lebanon 24
24-06-2024 | 05:33
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في خطوة تعكس كيفية تغلغل الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام، كشفت "فورمولا 1"، بالتعاون مع شركة "أمازون دوت كوم" عن روبوت الذكاء الاصطناعي الجديد "ستات بوت" (Statebot) خلال سباق جائزة إسبانيا الكبرى يوم الأحد، وسط خطط المسؤولين التنفيذيين لتقديم عمليات بث شخصية معززة بالذكاء الاصطناعي لجذب المشاهدين.
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ويعمل "ستات بوت" على استعراض أرشيف السباقات وتحليل التدفقات الفورية لبيانات السباق لتزويد مقدمي البث المباشر بالسياق والمعلومات المباشرة خلال سباق برشلونة، وذلك باستخدام تكنولوجيا من قسم الحوسبة السحابية التابع لشركة "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) ومقرها سياتل، وفقاً لما ذكره نيل رالف، مسؤول التعاون التقني مع "فورمولا 1" بشركة التكنولوجيا.

وكانت "ليبرتي" قد استحوذت على "فورمولا 1" من شركة "سي في سي كابيتال بارتنرز" (CVC Capital Partners) بتوجيه من قطب قنوات الكابلات التلفزيونية، الملياردير جون سي مالون، في صفقة كُشف عنها النقاب خلال 2016. ومن حينها، ركزت على تعزيز جاذبية هذه الرياضة على المستوى العالمي، وزيادة جمهورها من خلال استراتيجيات تسويقية مثل "فورمولا 1: القيادة من أجل البقاء"، وهي سلسلة وثائقية تستعرض ما وراء الكواليس على شاشة "نتفلكس". (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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