لزيادة المبيعات.. يوفنتوس يوقّع عقد شراكة مع شركة أميركية

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وقّع نادي يوفنتوس الإيطالي مع شركة تجارة التجزئة للسلع الرياضية عبر الإنترنت "فاناتكس" عقد شراكة طويلة الأمد لتوسيع إطار مبيعات سلع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم لجميع أنحاء العالم.وتستمر الاتفاقية حتى نهاية موسم 2034-2035، ووصفت بأنها واحدة من أكثر صفقات الأندية شمولا وطموحا في مجال الترويج الرياضي.ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة المالية، لكن مثل هذه الاتفاقيات تقدم عادة مكاسب مضمونة للنادي وعائدات إضافية على المدفوعات المضمونة. (سكاي نيوز عربية)