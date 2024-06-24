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رياضة
بالتفاصيل: إليكم ملامح ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا.. فمن ضمن التأهل؟
Lebanon 24
24-06-2024
|
10:14
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ما هي إلا أيام معدودة وتعرف أسماء كافة المنتخبات التي ستتواجد في دور الستة عشر، من بطولة أمم أوروبا 2024.
وبلغ عدد المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي البطولة ثلاثة منتخبات مع انتهاء المرحلة الثانية لكنها بدأت تزداد تدريجياً مع انطلاق مباريات الجولة الثالثة.
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وكانت ألمانيا أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الستة عشر من بطولة أمم أوروبا لكنها انتظرت حتى الجولة الأخيرة من مباريات مجموعتها الأولى حتى تضمن التأهل متصدرة رفقة سويسرا التي تأهلت في المركز الثاني.
وفي المجموعة الثانية تأهلت إسبانيا كمتصدرة بشكل رسمي وذلك حتى قبل انطلاق الجولة الثالثة بسبب معيار المواجهات المباشرة الذي تفوقت به على إيطاليا، بينما لم تتمكن إنجلترا من حسم تأهلها خلال الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.
ومع أنّ كل من المنتخب الهولندي والمنتخب الفرنسي من أبرز المرشحين للفوز باللقب لكنهما انتظرا حتى الجولة الثالثة لمعرفة مستقبل كل منهما بالبطولة.
وكانت المجموعة الخامسة أكثر المجموعات تعقيداً قبل انطلاق الجولة الأخيرة فيما ضمنت البرتغال الصدارة عن المجموعة السادسة بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.
المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا
المجموعة الأولى
: ألمانيا كمتصدرة - سويسرا في المركز الثاني
المجموعة الثانية:
إسبانيا كمتصدرة
المجموعة الثالثة
: لم يضمن أحد التأهل
المجموعة الرابعة:
لم يضمن أحد التأهل
المجموعة الخامسة:
لم يضمن أحد التأهل
المجموعة السادسة:
البرتغال كمتصدرة (بي إن سبورتس)
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